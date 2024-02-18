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Никол Пашинян и Натали Луазо обменялись мыслями о событиях  на Южном Кавказе

Никол Пашинян и Натали Луазо обменялись мыслями о событиях  на Южном Кавказе

Премьер-министр Никол Пашинян провел встречу с председателем подкомитета Европейского парламента по вопросам безопасности и обороны Натали Луазо (Renew Europe, Франция).

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Республики Армения,  были обсуждены вопросы сотрудничества Армения-Европейский союз, подчеркнута роль законодательного органа ЕС в их стимуляции. В этом контексте были затронуты перспективы углубления партнерства и двусторонние усилия в этом направлении.

Согласно источнику, состоялся обмен мыслями о происходящих на Южном Кавказе развитиях. Премьер-министр коснулся подходов армянской стороны в преодолении существующих вызовов.

Премьер-министр Пашинян подчеркнул важность принципиального подхода Европейского парламента в сложных для Республики Армения условиях, а также принятых документов, в которых содержатся четкие оценки и послания.

Отмечается, что Натали Луазо поблагодарила премьер-министра за награждение ее Медалью признательности Республики Армения и отметила, что и впредь продолжит свою активную деятельность на благо Армении и дружественного армянского народа.

Медаль Натали Луазо за значительный вклад в продвижение ключевых для Республики Армения вопросов и защиту гуманитарных ценностей вручил на днях министр иностранных дел Арарат Мирзоян.

 

 


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