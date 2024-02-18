Премьер-министр РА встретился с председателем комитета по безопасности и обороны Европарламента
В рамках Мюнхенской конференции по безопасности премьер-министр РА Никол Пашинян встретился с председателем комитета по вопросам безопасности и обороны Европейского парламента Натали Луазо (Renew Europe, Франция).
Как передает Арменпресс, об этом премьер-министр РА сообщил на своей странице в Facebook и разместил видеоматериал о встрече.
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