Российский телеведущий Киселев направил президенту США запрос на интервью

Генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев заявил, что направил в Белый дом запрос на интервью с президентом США Джо Байденом.

Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, он считает, что «нашим странам не хватает возможности слушать и слышать друг друга».

«Мы полагаем, что президент Российской Федерации Владимир Путин подал достойный пример, согласившись на интервью, ориентированное на американского зрителя», - сказал Киселев.

Интервью планирует проводить он сам — Дмитрий Киселев, генеральный директор медиагруппы "Россия Сегодня" и ведущий самой рейтинговой информационно-аналитической воскресной программы "Вести недели" на самом популярном телеканале страны "Россия 1".

6 февраля известный американский журналист Такер Карлсон опубликовал в социальной платформе X видео, в котором анонсировал предстоящее интервью с президентом России Владимиром Путиным. Затем информацию подтвердил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Нашумевшее интервью было опубликовано 8 февраля.

Карлсон также сообщил, что постарается организовать интервью с президентом Украины Владимиром Зеленским.