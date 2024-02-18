На  пересечении улиц Нжде и Манташяна в Ереване столкнулись 2 автомобиля, три человека госпитализированы

В Национальный центр кризисного управления в 02:37 18 февраля поступило сообщение о том, что в районе пересечения улиц Гарегина Нжде и Манташяна в Ереване произошло ДТП: столкнулись два автомобиля, есть утечка газа.

Как сообщили Арменпресс в Спасательной службе Министерства внутренних дел Республики Армения, на место выехал боевой расчет пожарно-спасательного отряда Ереванского управления Спасательной службы МВД РА.

Установлено, что столкнулись автомобили Nissan Tiida (водитель: Х.А.Г.) и Nissan Pathfinder (водитель: С.Х.).

Спасатели отключили электропитание автомобилей, закрыли краны газовых баллонов, пассажиров автомобиля Nissan Tiida В. М. (1995 г.р.), П. П. (1998 г.р.) и Ж. М. (2007 г.р.) доставили в машину скорой помощи на носилках.

Отмечается, что пострадавшие были госпитализированы в медицинские центры, где врачи оценили состояние здоровья В. М. и П.П. как удовлетворительное, а Ж. М. – как средней степени тяжести.