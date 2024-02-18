В ереванской основной школе № 161 им. Нжде и в Хаштараке заработают сирены
13:21, 18 Февраль 2024
19 февраля в 11:00 часов в ГНКО «Ереванская основная школа № 161 им.Нжде» пройдут специальные тактические учения на тему «Оповещение, эвакуация, укрытие», во время которых будет активирована электросигнализация.
Об этом Арменпресс сообщили в Спасательной службе Министерства внутренних дел Республики Армения, ппросив не волноваться.
Согласно источнику, 19 февраля с 10:00 до 15:00 часов в поселке Хаштарак Иджеванской общины Тавушской области пройдут учения на тему «Организация работ по оповещению, укрытию и эвакуации населения в случае сигнала ''авиационной тревоги''», во время которого в 12:00 часов будет включена сирена.
Спасательная служба МВД РА просит жителей не волноваться.
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