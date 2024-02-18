Время в Ереване: 11:07,   19 Февраль 2024

В ереванской основной школе № 161 им. Нжде и в Хаштараке заработают сирены

В ереванской основной школе № 161 им. Нжде и в Хаштараке заработают сирены

19 февраля в 11:00 часов в ГНКО «Ереванская основная  школа № 161 им.Нжде» пройдут специальные тактические учения на тему «Оповещение, эвакуация, укрытие», во время которых будет активирована электросигнализация.

Об этом  Арменпресс сообщили в Спасательной  службе Министерства внутренних дел Республики Армения, ппросив не волноваться.

Согласно источнику, 19 февраля с 10:00 до 15:00 часов в поселке Хаштарак Иджеванской общины Тавушской области пройдут учения на тему «Организация работ по оповещению, укрытию и эвакуации населения в случае сигнала ''авиационной тревоги''», во время которого в 12:00 часов будет включена сирена.

Спасательная служба МВД РА просит жителей не волноваться.

 


Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Digital-Card---250x295.jpg (26 KB)

12.png (9 KB)

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]