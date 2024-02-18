В  «Театре размышлений» Гюмри состоялась премьера героической драмы Айказа Акопджаняна «Падвали Ваго»

В гюмрийском «Театре размышлений» состоялась премьера героической драмы Айказа Акопджаняна «Падвали Ваго» («Ваго из подвала»).

В 1996 году в Бейруте был издан роман о героическом пути гайдука Аветиса Гарибяна — Падвали Ваго, принявшего мученическую смерть за Родину.

Как передает корреспондент Арменпресс, сценическое и музыкальное оформление спектакля выполнено заслуженным артистом РА Ованнесом Ованнесяном, исполнитель главной роли - Давид Мардоян.

Аветис Гарибян - Падвали Ваго (1866-1904), родился и жил в Гюмри. Дом на улице Терьяна, где он родился и жил, сохранился до сих пор. Он организовал отряды, которые вооружал и отправлял сражаться против турок. По свидетельствам, летом 1904 года он и сам пошёл воевать против турок и погиб.

«Пришло время представить этот материал публике. Очень актуально, о сегодняшнем дне, о нас. Читаешь это произведение, написанное много лет назад, и удивляешься тому, что оно полностью описывает наши дни. Падвали Ваго — реальный персонаж. Это наш призыв — вспомнить наших героев, объединиться и бороться», - сказал Ованнес Ованнесян.

На этот раз в «Театре размышлений», на одной площадке присутствуют разные поколения: опытные актеры и воспитанники театра. Сценография, сюжет были глубокими, игра актеров была на высоте.

Экспериментальный театр в Гюмри, отличающийся своим почерком, тронул и поразил зрителей своей неповторимой постановочной и актерской манерой, и, как отметили в конце премьеры зрители, «Театр размышлений» дал им повод серьезно подумать.

Арменуи Мхоян