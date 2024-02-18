В 7-й день соревнований на ЧЕ по тяжелой атлетике выступят три представителя Армении
11:13, 18 Февраль 2024
Женская и мужская сборные Армении по тяжелой атлетике продолжают борьбу на чемпионате Европы в столице Болгарии Софии.
Как передает корреспондент Арменпресс, в 7-й день соревнований выступят три представителя Армении.
Член женской сборной Армении по тяжелой атлетике Лиана Гюрджян выступит в весовой категории до 81 кг. Соревнования начнутся в 19:00 часов по ереванскому времени.
В мужской сборной выступят Акоп Мкртчян и Давид Оганесян весом 96 кг. Начало соревнований - в 22:00 часа.
Ранее в составе сборной Армении золотые медали чемпионата Европы завоевали Александра Григорян (55 кг) и Гор Саакян (67 кг). Рафик Арутюнян стал бронзовым призёром ЧЕ.
Варвара Айрапетян
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