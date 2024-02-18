В Горисе, Капане и в районе Мегру сар – туман, Ларс открыт для всех видов транспорта
На территории РА есть закрытые автодороги.
Как сообщили Арменпресс в Спасательной службе Министерства внутренних дел Республики Армения, до 5 марта в связи с дорожно-ремонтными работами 38-40-й км участка Ванадзор-Алаверди автодороги М-6 будет закрыт для движения автобусов и грузовых автомобилей с прицепами или полуприцепами. Объездная дорога будет действовать через город Ноемберян.
Согласно источнику, в Арагацотнской области закрыты дороги, ведущие от высокогорной метеорологической станции «Амберд» к крепости Амберд и озеру Кари лич.
Отмечается, что в Горисе, Капане и в районе Мегру сар – туман.
Согласно данным, полученным из департамента ЧС МВД Грузии и Центра управления в кризисных ситуациях Северной Осетии МЧС РФ, автодорога Степанцминда-Ларс открыта для всех типов транспортных средств.
Спасательная служба рекомендует водителям ездить исключительно на автомобилях с зимними шинами.
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