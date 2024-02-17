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Борец Арман Андреасян завоевал золотую медаль чемпионата Европы

Борец Арман Андреасян завоевал золотую медаль чемпионата Европы

Член сборной Армении по вольной борьбе Арман Андреасян стал победителем чемпионата Европы.

Как передает Арменпресс, в финале чемпионата Европы в весовой категории до 70 кг в столице Румынии Бухаресте Арман Андреасян встретился с грузином Акакием Кемертелидзе. Армянский борец поборол своего соперника со счетом 7:3.

Ранее спортсмен Арсен Арутюнян (57 кг) завоевал свою четвертую золотую медаль на чемпионате Европы.


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