Борец Арман Андреасян завоевал золотую медаль чемпионата Европы

Член сборной Армении по вольной борьбе Арман Андреасян стал победителем чемпионата Европы.

Как передает Арменпресс, в финале чемпионата Европы в весовой категории до 70 кг в столице Румынии Бухаресте Арман Андреасян встретился с грузином Акакием Кемертелидзе. Армянский борец поборол своего соперника со счетом 7:3.

Ранее спортсмен Арсен Арутюнян (57 кг) завоевал свою четвертую золотую медаль на чемпионате Европы.