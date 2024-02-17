Пашинян провел встречу с исполнительным секретарем Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний
20:27, 17 Февраль 2024
На полях Мюнхенской конференции по безопасности премьер-министр Никол Пашинян провел встречу с исполнительным секретарем Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний Робертом Флойдом.
Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, собеседники обсудили вопросы сотрудничества между правительством Республики Армения и организацией, а также его расширения.
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