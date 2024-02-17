Время в Ереване: 11:07,   18 Февраль 2024

Пашинян провел встречу с исполнительным секретарем Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний

Пашинян провел встречу с исполнительным секретарем Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний

На полях Мюнхенской конференции по безопасности премьер-министр Никол Пашинян провел встречу с исполнительным секретарем Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний Робертом Флойдом.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, собеседники обсудили вопросы сотрудничества между правительством Республики Армения и организацией, а также его расширения.


Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Digital-Card---250x295.jpg (26 KB)

12.png (9 KB)

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]