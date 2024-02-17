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Премьер-министр обсудил с Верховным комиссаром ООН по делам беженцев проблемы вынужденных переселенцев из НК

Премьер-министр обсудил с Верховным комиссаром ООН по делам беженцев проблемы вынужденных переселенцев из НК

На полях Мюнхенской конференции по безопасности премьер-министр Никол Пашинян провел встречу с Верховным комиссаром ООН по делам беженцев Филиппо Гранди.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, Никол Пашинян  коснулся реализуемых правительством Армении и запланированных на ближайшее время программ, в том числе долгосрочных, по решению гуманитарных проблем вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха. Премьер-министр представил основные проблемы и нужды вынужденных переселенцев.

В этом контексте состоялся обмен идеями относительно необходимой помощи со стороны международного сообщества, шагов и возможностей реализации соответствующих программ.


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