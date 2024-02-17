Мы привержены дальнейшему укреплению стратегического диалога Армения-США: Мирзоян

Сотрудничество между Арменией и США является тесным. Как сообщает Арменпресс, об этом в соцсети Х написал министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян:

«Был рад встрече с Государственным секретарем США Энтони Блинкеном в ходе обсуждений с премьер-министром Армении на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

Сотрудничество между Арменией и США является тесным, мы привержены дальнейшему укреплению нашего стратегического диалога», - написал Мирзоян.