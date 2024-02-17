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Состоялась встреча премьер-министра Республики Армения и президента Иракского Курдистана

Состоялась встреча премьер-министра Республики Армения и президента Иракского Курдистана

Премьер-министр Никол Пашинян провел встречу с президентом Иракского Курдистана Нечирваном Барзани.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, собеседники подчеркнули важность последовательного развития торгово-экономического сотрудничества. В этом контексте была подчеркнута необходимость расширения и углубления деловых связей.

Состоялся также обмен мыслями по другим темам регионального значения.


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