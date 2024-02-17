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Никол Пашинян провел встречу с генеральным секретарем ОБСЕ Хельгой Шмид

Никол Пашинян провел встречу с генеральным секретарем ОБСЕ Хельгой Шмид

Премьер-министр Никол Пашинян провел встречу с генеральным секретарем ОБСЕ Хельгой Шмид.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, Никол Пашинян и Хельга Шмид обменялись мыслями о происходящих на Южном Кавказе развитиях. Премьер-министр коснулся принципов армянской стороны в процессе нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном, а также результатов состоявшихся сегодня переговоров с президентом Азербайджана.

Собеседники подчеркнули важность последовательных шагов по обеспечению мира и стабильности.


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