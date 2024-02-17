Никол Пашинян провел встречу с генеральным секретарем ОБСЕ Хельгой Шмид
17:44, 17 Февраль 2024
Премьер-министр Никол Пашинян провел встречу с генеральным секретарем ОБСЕ Хельгой Шмид.
Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, Никол Пашинян и Хельга Шмид обменялись мыслями о происходящих на Южном Кавказе развитиях. Премьер-министр коснулся принципов армянской стороны в процессе нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном, а также результатов состоявшихся сегодня переговоров с президентом Азербайджана.
Собеседники подчеркнули важность последовательных шагов по обеспечению мира и стабильности.
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