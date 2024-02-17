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В некоторых регионах страны ожидаются осадки

В некоторых регионах страны ожидаются осадки

Днем 17 февраля, 18-20 февраля, 22 февраля в некоторых регионах на территории республики ожидаются осадки, в Лорийском, Тавуше, Сюнике и горных районах - в виде мокрого снега.  

Как сообщили Арменпресс  в Центре гидрометеорологии и мониторинга Министерства  окружающей среды Республики Армения, 21 февраля ожидается погода без осадков. Ветер юго-западный 2-5 м/с. Днем 17 февраля температура воздуха понизится еще на 4-5 градусов в Лори, Тавуше, Сюнике, а в остальных регионах существенно не изменится.

В  Ереване 17-20, 22 февраля в вечерние часы и ночью возможен кратковременный дождь. 21 февраля ожидается погода без осадков.

 


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