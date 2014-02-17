Анонс мероприятий на 18 февраля
17:05, Февраль 17, 2024
Уважаемый читатель !
Благодарим Вас за посещение интернет страницы информационного агентства АРМЕНПРЕСС.
Обращаем Ваше внимание на то, что данная новость доступна только Подписчикам АРМЕНПРЕСС.
По вопросам подписки просим связаться с нами:
Эл. почта: [email protected]
Тел: +374 10 53 98 18
- 12:42 Премьер-министр Пашинян принял участие в круглом столе на тему «Серые зоны на европейском континенте»
- 11:43 В «Театре размышлений» Гюмри состоялась премьера героической драмы Айказа Акопджаняна «Падвали Ваго»
- 11:13 В 7-й день соревнований на ЧЕ по тяжелой атлетике выступят три представителя Армении
- 17.02-21:48 Борец Арман Андреасян завоевал золотую медаль чемпионата Европы
- 17.02-20:32 Борец Арсен Арутюнян стал четырехкратным чемпионом Европы
- 17.02-20:30 Премьер-министр Пашинян провел встречу с президентом Национального фонда поддержки демократии
- 17.02-20:27 Пашинян провел встречу с исполнительным секретарем Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний
- 17.02-20:23 Премьер-министр обсудил с Верховным комиссаром ООН по делам беженцев проблемы вынужденных переселенцев из НК
- 17.02-18:39 Мы привержены дальнейшему укреплению стратегического диалога Армения-США: Мирзоян
- 17.02-17:49 Состоялась встреча премьер-министра Республики Армения и президента Иракского Курдистана
- 17.02-17:44 Никол Пашинян провел встречу с генеральным секретарем ОБСЕ Хельгой Шмид
- 17.02-17:33 В некоторых регионах страны ожидаются осадки
- 17.02-17:20 Анонс мероприятий на 19 февраля
- 17.02-17:05 Анонс мероприятий на 18 февраля
- 17.02-16:58 Алиев заявил Зеленскому о поддержке Азербайджаном территориальной целостности Украины
- 17.02-16:26 Хорошо, что армянская и азербайджанская стороны договорились решить вопросы без нового насилия. Шольц
- 17.02-16:13 Зеленский заявил о готовности ехать с Трампом на передовую
- 17.02-15:45 Арарат Мирзоян обсудил ситуацию с безопасностью на Южном Кавказе с министрами ИД Австрии и Эстонии
- 17.02-15:35 ХАМАС обвинил Израиль в отсутствии прогресса в прекращении огня в Газе
- 17.02-15:25 Депутаты РА и РФ присутствовали на открытии бюста легендарного разведчика, Героя СССР Геворка Варданяна
- 17.02-15:20 Министры обороны Армении и Литвы обсудили перспективы развития сотрудничества
- 17.02-15:17 Блинкен назвал разговор с Пашиняном продуктивным
- 17.02-14:57 Достигнута договоренность о продолжении работы над мирным договором: встреча Пашинян-Шольц-Алиев
- 17.02-14:32 Завершилась трехсторонняя встреча Пашинян-Шольц-Алиев
- 17.02-14:24 РА ожидает, что РФ приложит усилия к возвращению армянских пленных. Акоп Аршакян - зампреду СФ ФС РФ
14:18, 13.02.2024
2310 просмотров Министерство обороны Армении опубликовало имена военнослужащих, погибших в результате обстрела ВС Азербайджана
10:21, 13.02.2024
1592 просмотров По состоянию на 09:30 прекращен огонь ВС Азербайджана в направлении армянских позиций Неркин Ханда: МО Армении
00:17, 12.02.2024
1502 просмотров Премьер-министр представил причины присоединения Армении к Римскому статуту
20:02, 14.02.2024
1476 просмотров Баку продолжает стратегию углубления вражды: пресс-секретарь премьер-министра Армении ответила на заявления Баку
11:29, 11.02.2024
1434 просмотров Армянская Апостольская Церковь отмечает Бун Барекендан (Масленицу)