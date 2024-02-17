Алиев заявил Зеленскому о поддержке Азербайджаном территориальной целостности Украины

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Азербайджана Ильхам Алиев встретились в рамках Мюнхенской конференции по безопасности.

Как передает Арменпресс, о подробностях встречи рассказал корреспондент украинской European Pravda.

В начале встречи президенты Украины и Азербайджана еще раз заявили о поддержке территориальной целостности двух государств.

«Наша поддержка территориального суверенитета и целостности Украины непоколебима, и это не изменится», - сказал Алиев.