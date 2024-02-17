Алиев заявил Зеленскому о поддержке Азербайджаном территориальной целостности Украины
16:58, 17 Февраль 2024
Президент Украины Владимир Зеленский и президент Азербайджана Ильхам Алиев встретились в рамках Мюнхенской конференции по безопасности.
Как передает Арменпресс, о подробностях встречи рассказал корреспондент украинской European Pravda.
В начале встречи президенты Украины и Азербайджана еще раз заявили о поддержке территориальной целостности двух государств.
«Наша поддержка территориального суверенитета и целостности Украины непоколебима, и это не изменится», - сказал Алиев.
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