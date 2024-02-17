Время в Ереване: 11:07,   18 Февраль 2024

Алиев заявил Зеленскому о поддержке Азербайджаном территориальной целостности Украины

Алиев заявил Зеленскому о поддержке Азербайджаном территориальной целостности Украины

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Азербайджана Ильхам Алиев встретились в рамках Мюнхенской конференции по безопасности.

Как передает Арменпресс, о подробностях встречи рассказал корреспондент украинской European Pravda.

В начале встречи президенты Украины и Азербайджана еще раз заявили о поддержке территориальной целостности двух государств.

«Наша поддержка территориального суверенитета и целостности Украины непоколебима, и это не изменится», - сказал Алиев.

 

 


Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Digital-Card---250x295.jpg (26 KB)

12.png (9 KB)

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]