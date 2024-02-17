ХАМАС обвинил Израиль в отсутствии прогресса в прекращении огня в Газе

Глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания обвинил Израиль в отсутствии прогресса по соглашению о прекращении огня в секторе Газа и обмене пленными, говорится в его заявлении.

Об этом сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

По словам лидера движения, ХАМАС с самого начала позитивно отреагировало на предложения по сделке с Израилем от стран-посредников с тем, чтобы "остановить агрессию" против палестинского народа и снять осаду с сектора Газа.

"Движение продемонстрировало полную гибкость в решении этих вопросов, но пока ясно, что оккупационная власть продолжает маневрировать и тянуть по вопросам, которые касаются нашего народа, в то время как его позиция (Израиля) концентрируется вокруг освобождения пленных, удерживаемых сопротивлением", - говорится в заявлении Хании.

По его словам, сопротивление не согласится на перемирие, если не будет остановлена агрессия против сектора Газа, осуществлен вывод израильской армии, с палестинского анклава снята осада, предоставлены безопасные убежища для перемещенных лиц и объявлены обязательства по восстановлению сектора".

Он добавил, что одной из целей ведущихся через посредников переговоров с Израилем является обмен заключенными.