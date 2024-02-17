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Депутаты РА и РФ присутствовали на открытии бюста легендарного разведчика, Героя СССР Геворка Варданяна

Депутаты РА и РФ присутствовали на открытии бюста легендарного разведчика, Героя СССР Геворка Варданяна

Депутаты парламентов Армении и России присутствовали на церемонии открытия в Ереване бюста легендарного разведчика, Героя Советского Союза Геворка Варданяна.

Как передает Арменпресс, Национальное Собрание Армении сообщает, что делегация Федерального Собрания Российской Федерации посетила Армению для участия в мероприятиях, посвященных 100-летию легендарного разведчика, Героя Советского Союза Геворка Варданяна.

17 февраля заместитель Председателя НС РА, сопредседатель Межпарламентской комиссии по сотрудничеству НС РА и Федерального Собрания РФ Акоп Аршакян и заместитель председателя Совета Федерации РФ, соредседатель межпарламентской комиссии Юрий Воробьев посетили ереванскую основную школу № 192 имени Геворка Варданяна.

Армянские и российские депутаты присутствовали на церемонии открытия бюста легендарного разведчика, после чего присутствовали на мероприятии, символизирующем армяно-российскую дружбу, а также осмотрели фотовыставку, посвященную жизни и  деятельности Геворка Варданяна.


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