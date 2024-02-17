Министры обороны Армении и Литвы обсудили перспективы развития сотрудничества

17 февраля в рамках рабочего визита в Федеративную Республику Германия в составе делегации, возглавляемой премьер-министром Армении Николом Пашиняном, министр обороны Сурен Папикян встретился с министром национальной обороны Литвы Арвидасом Анушаускасом.

Как передает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook сообщил пресс-секретарь Министерства обороны РА Арам Торосян.

«В ходе встречи был обсуждены нынешний уровень сотрудничества между двумя странами, перспективы развития. Был достигнут ряд договоренностей о расширении сотрудничества, в том числе о сотрудничестве в рамках Европейского союза и НАТО.

Министры также обсудили ряд вопросов, представляющих двусторонний интерес, в том числе вопросы региональной безопасности», - сообщил пресс-секретарь Министерства обороны.