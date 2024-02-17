Достигнута договоренность о продолжении работы над мирным договором: встреча Пашинян-Шольц-Алиев
14:57, 17 Февраль 2024
На полях Мюнхенской конференции по безопасности состоялась трехсторонняя встреча премьер-министра Никола Пашиняна, канцлера Германии Олаф Шольц и президента Азербайджана Ильхама Алиева. Был обсужден процесс урегулирования армяно-азербайджанских отношений и шаги, направленные на обеспечение мира и стабильности в регионе.
Как передает Арменпресс, об этом сообщают из правительство РА.
Достигнута договоренность о продолжении работы над мирным договором.
Трехсторонняя встреча состоялась в рамках Мюнхенской конференции по безопасности.
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