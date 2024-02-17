Завершилась трехсторонняя встреча Пашинян-Шольц-Алиев
14:32, 17 Февраль 2024
В Мюнхене завершилась трехсторонняя встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна, канцлера Германии Олафа Шольца и президента Азербайджана Ильхама Алиева.
Как передает Арменпресс, трехсторонняя встреча состоялась в рамках Мюнхенской конференции по безопасности.
Азербайджанские СМИ сообщают о двусторонней встрече Пашиняна и Алиева на данный момент.
Ранее 17 февраля Пашинян провел в Мюнхене двусторонние встречи с Олафом Шольцем и госсекретарем США Энтони Блинкеном.
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