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Завершилась трехсторонняя встреча Пашинян-Шольц-Алиев

Завершилась трехсторонняя встреча Пашинян-Шольц-Алиев

В Мюнхене завершилась трехсторонняя встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна, канцлера Германии Олафа Шольца и президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Как передает Арменпресс, трехсторонняя встреча состоялась в рамках Мюнхенской конференции по безопасности.

Азербайджанские СМИ сообщают о двусторонней встрече Пашиняна и Алиева на данный момент.

Ранее 17 февраля Пашинян провел в Мюнхене двусторонние встречи с Олафом Шольцем и госсекретарем США Энтони Блинкеном.

 


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