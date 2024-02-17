РА ожидает, что РФ приложит усилия к возвращению армянских пленных. Акоп Аршакян - зампреду СФ ФС РФ

Делегация во главе с заместителем председателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ Юрием Воробьевым прибыла в Армению с рабочим визитом.

Как передает Арменпресс, по сообщению НС Армении, российские партнеры посетили Армению в рамках мероприятий, посвященных 100-летию легендарного разведчика, Героя Советского Союза Геворга Варданяна.

Приветствуя гостей парламента в формате рабочей встречи, вице-спикер НС РА, сопредседатель межпарламентской комиссии по сотрудничеству НС РА и Федерального Собрания РФ Акоп Аршакян подчеркнул, что Комитет является востребованной площадкой для открытого и конструктивного диалога в рамках межпарламентского сотрудничества.

Были обсуждены региональные развития и проблемы, вопросы, волнующие армянскую сторону. Акоп Аршакян подробно рассказал российским коллегам о последствиях нападения Азербайджана на Нагорный Карабах и о проводимой Баку политике этнической чистки, отметив, что до сих пор не решены многие гуманитарные вопросы.

"Армения ожидает, что Российская Федерация приложит усилия для возвращения армянских пленных в Армению, а также для сохранения армянского культурного наследия в Нагорном Карабахе", - отметил Акоп Аршакян.

Вице-спикер НС РА представил сложный процесс регулирования отношений между Арменией и Азербайджаном и отметил: «Несмотря на все вызовы, Армения полна решимости и имеет сильную политическую волю для достижения устойчивого мира на Южном Кавказе. Одной из ее важных составляющих является предложенный правительством РА проект «Перекресток мира». Позиция Армении все та же: мы должны установить мирные отношения, основанные на взаимном признании суверенитета и территориальной целостности».

Вице-глава СФ ФС РФ Юрий Воробьев отметил важность реализации совместных программ в ряде сфер, развития межрегионального сотрудничества, представил шаги, которые предстоит реализовать совместно в рамках различных мероприятий. Юрий Воробьев подчеркнул значительную роль парламентариев в укреплении армяно-российских дружественных отношений.

Касаясь отношений между Арменией и Азербайджаном, Юрий Воробьев заявил, что Россия всегда старалась и будет продолжать поддерживать мирное урегулирование этого сложного политического процесса.

Ю.Воробьев пригласил А. Аршакяна в качестве почетного гостя на церемонию открытия заключительного этапа детского фестиваля народной культуры "Наследники традиций", который пройдет в Вологодской области 4-7 июля. Предложение армянской стороной было принято. Было отмечено, что на мероприятие будут также приглашены дети из Армении.

Представитель армянской стороны армяно-российской межпарламентской комиссии Гурген Арсенян и представитель российской стороны Казбек Тайсаев коснулись важности активизации парламентского сотрудничества в рамках ЕАЭС. Подчеркнута значительная роль законодателей в реализации проекта «Перекресток мира».

По окончании рабочего заседания вице-спикер НС предложил провести 38-е заседание межпарламентской комиссии во второй половине текущего года в Дилижане.