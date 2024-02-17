Шольц призвал лидеров ЕС подписать гарантийное соглашение с Украиной

Всем странам ЕС следовало бы заключить с Украиной соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности.

Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, так заявил канцлер Германии Олаф Шольц в речи на Мюнхенской конференции по безопасности.

"Я очень желаю и вместе с некоторыми другими европейскими коллегами настоятельно призываю к тому, чтобы аналогичные решения были приняты во всех европейских столицах", - заявил он.

В Берлин с визитом прибыл и Владимир Зеленский. Политик подписал вместе с канцлером Германии Олафом Шольцем соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности.

Как заявил ранее официальный представитель немецкого правительства Штеффен Хебештрайт, подписание является реализацией совместной декларации Группы семи (G7) от июля 2023 года. В январе первым посетил Киев и подписал с Зеленским соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности на 10 лет британский премьер Риши Сунак. Британия обязалась поддерживать Украину в этот период. Глава службы внешней разведки Украины Александр Литвиненко позднее заявил, что 11 стран находятся на разных этапах обсуждений похожих соглашений.