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В Мюнхене началась трехсторонняя встреча Пашинян-Алиев-Шольц

В Мюнхене началась трехсторонняя встреча Пашинян-Алиев-Шольц

Премьер-министр Армении Никол Пашинян, канцлер Германии Олаф Шольц и президент Азербайджана Ильхам Алиев встречаются в рамках Мюнхенской конференции по безопасности.

Как передает Арменпресс, ранее Пашинян провел в Мюнхене двусторонние встречи с Олафом Шольцем и госсекретарем США Энтони Блинкеном.


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