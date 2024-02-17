В Мюнхене началась трехсторонняя встреча Пашинян-Алиев-Шольц

Премьер-министр Армении Никол Пашинян, канцлер Германии Олаф Шольц и президент Азербайджана Ильхам Алиев встречаются в рамках Мюнхенской конференции по безопасности.

Как передает Арменпресс, ранее Пашинян провел в Мюнхене двусторонние встречи с Олафом Шольцем и госсекретарем США Энтони Блинкеном.