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Никол Пашинян и Олаф Шольц коснулись процесса нормализации армяно- азербайджанских отношений

Никол Пашинян и Олаф Шольц коснулись процесса нормализации армяно- азербайджанских отношений

На полях Мюнхенской конференции по безопасности состоялась встреча премьер-министра Никола Пашиняна и канцлера Германии Олафа Шольца.

Как передает Арменпресс, пресс-секретарь премьер-министра Назели Багдасарян сообщила, что собеседники обсудили вопросы двусторонней повестки Армения-Германия, а также коснулись процесса урегулирования армяно-азербайджанских отношений.

Никол Пашинян высоко оценил усилия канцлера Шольца по поддержке диалога и обеспечению мира и стабильности в регионе Южного Кавказа. Премьер-министр подтвердил приверженность Республики Армения мирному процессу.

Олаф Шольц подчеркнул готовность продолжать усилия на благо мира и диалога.

Ранее 17 февраля Пашинян провел в Мюнхене двустороннюю встречу с   госсекретарем США Энтони Блинкеном.

 


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