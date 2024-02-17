Блинкен — о готовности США продолжить усилия в переговорном и мирном процессе Армении Азербайджана

Госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече с премьер-министром РА Николом Пашиняном подчеркнул готовность США продолжить усилия в переговорном и мирном процессе и выразил надежду на продолжение диалога.

Как передает Арменпресс, правительство РА представило детали встречи Пашинян-Блинкен в рамках Мюнхенской конференции по безопасности.

В своей приветственной речи премьер-министр Пашинян отметил: “Конечно, региональные вопросы также очень важны для нашей повестки. К сожалению, в данный момент наблюдается новый этап напряженности между Арменией и Азербайджаном, недавно произошел новый рост эскалации, что повлекло за собой большие потери. На границе с Азербайджаном были убиты армянские военнослужащие. Я бы хотел обсудить с Вами также эту ситуацию”.

В свою очередь Энтони Блинкен отметил, что США ценят приверженность Армении устойчивому миру.

Был затронут процесс урегулирования армяно-азербайджанских отношений.

Никол Пашинян высоко оценил личные усилия господина Блинкена по поддержке переговорного процесса и диалога по обеспечению мира и стабильности в регионе Южного Кавказа. Премьер-министр подтвердил готовность Республики Армения пойти на конкретные решения, в частности, на основе принципов, уже публично зафиксированных в письменном виде на международных площадках.

Энтони Блинкен подчеркнул готовность США продолжать усилия в переговорном и мирном процессе и выразил надежду на продолжение диалога.