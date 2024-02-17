США высоко ценят приверженность Армении достойному и стабильному миру. Блинкен – Пашиняну
13:05, 17 Февраль 2024
Соединенные Штаты Америки высоко ценят приверженность Армении достойному и стабильному миру.
Как передает Арменпресс, об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече с премьер-министром Армении Николом Пашиняном на полях Мюнхенской конференции по безопасности.
«Армения является очень ценным партнером для Соединенных Штатов, и мы ценим ее приверженность прочному миру», - отметил Блинкен.
Он добавил, что помимо обсуждений и работы в этом направлении, возможно также укрепить связи между двумя странами во всех направлениях, и что он намерен обсудить все это с премьер-министром Пашиняном.
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