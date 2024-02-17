США высоко ценят приверженность Армении достойному и стабильному миру. Блинкен – Пашиняну

Соединенные Штаты Америки высоко ценят приверженность Армении достойному и стабильному миру.

Как передает Арменпресс, об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече с премьер-министром Армении Николом Пашиняном на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

«Армения является очень ценным партнером для Соединенных Штатов, и мы ценим ее приверженность прочному миру», - отметил Блинкен.

Он добавил, что помимо обсуждений и работы в этом направлении, возможно также укрепить связи между двумя странами во всех направлениях, и что он намерен обсудить все это с премьер-министром Пашиняном.