Время в Ереване: 11:07,   18 Февраль 2024

США высоко ценят приверженность Армении достойному и стабильному миру. Блинкен – Пашиняну

США высоко ценят приверженность Армении достойному и стабильному миру. Блинкен – Пашиняну

Соединенные Штаты Америки высоко ценят приверженность Армении достойному и стабильному миру.

Как передает Арменпресс, об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече с премьер-министром Армении Николом Пашиняном на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

«Армения является очень ценным партнером для Соединенных Штатов, и мы ценим ее приверженность прочному миру», - отметил Блинкен.  

Он добавил, что помимо обсуждений и работы в этом направлении, возможно также укрепить связи между двумя странами во всех направлениях, и что он намерен обсудить все это с премьер-министром Пашиняном.


Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Digital-Card---250x295.jpg (26 KB)

12.png (9 KB)

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]