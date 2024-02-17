Гражданин оскорбительно и нецензурно выразился в адрес 4 судей: дело направлено в суд

В Следственном управлении Армавирской области Следственного комитета РА завершено предварительное расследование по уголовному делу о неуважении к суду и судьям, возбужденному в отношении жителя Армавирской области.

Как передает Арменпресс, об этом сообщают из Следственного комитета РА.

На основании поступивших от Высшего судебного совета документов установлено, что житель Армавирской области после вынесения 15 марта 2023 года соответствующего решения судьей суда общей юрисдикции первой инстанции Армавирской области, в рамках гражданского дела, гражданин высказал нецензурные и оскорбительные выражения в адрес вышеупомянутого судьи.

Кроме того, то же лицо по другому гражданскому делу в отношении него тремя другими судьями суда общей юрисдикции первой инстанции Армавирской области после принятия соответствующих процессуальных решений в пределах своих полномочий или осуществления своих служебных полномочий, 4 мая 2023 г. направил письмо в суд общей юрисдикции первой инстанции Армавирской области, в котором высказал оскорбительные и нецензурные высказывания в адрес упомянутых троих судей, выполнявших свои функции.

В обоих случаях, совершив действия против авторитетных представителей правосудия, житель Армавирской области проявил неуважение к суду.

На основании полученных достаточных фактов данному лицу предъявлено обвинение по части 2 статьи 489 (2 эпизода) Уголовного кодекса Республики Армения.

Предварительное следствие завершено, а материалы уголовного производства по указанным частям вместе с обвинительным заключением направлены в суд.

Примечание: лицо, подозреваемое или обвиняемое в предполагаемом преступлении, считается невиновным, пока его вина не доказана в порядке, предусмотренном УК РА и решением суда, вступившим в силу.