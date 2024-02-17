Премьер-министр Пашинян провел встречу с князем Лихтенштейна в Мюнхене

Премьер-министр Армении Никол Пашинян продолжает двусторонние встречи с международными партнерами в рамках Мюнхенской конференции по безопасности.

Как передает Арменпресс, Пашинян опубликовал видеоматериал на своей странице в Facebook.

"Сегодняшняя первая встреча состоялась с князем Лихтенштейна Алоизом фон унд цу Лихтенштейном", - отметил он.

Собеседники обсудили вопросы дальнейшего развития армяно-лихтенштейнских отношений и расширения сотрудничества. В частности, стороны подчеркнули важность углубления торгово-экономических связей и последовательных шагов в этом направлении.

Князь Лихтенштейна подчеркнул важность членства Армении в Международном уголовном суде, амбициозной повестки демократических реформ.

В контексте развития сотрудничества собеседники подчеркнули необходимость организации взаимных визитов на высоком уровне.

Состоялся обмен мыслями о происходящих на Южном Кавказе и на международной арене процессах. Премьер-министр Пашинян представил принципы и позиции армянской стороны по урегулированию армяно-азербайджанских отношений.

Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян с супругой Анной Акопян 16-18 февраля находится с рабочим визитом в Мюнхене.