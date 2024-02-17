Премьер-министр Пашинян провел встречу с князем Лихтенштейна в Мюнхене
Премьер-министр Армении Никол Пашинян продолжает двусторонние встречи с международными партнерами в рамках Мюнхенской конференции по безопасности.
Как передает Арменпресс, Пашинян опубликовал видеоматериал на своей странице в Facebook.
"Сегодняшняя первая встреча состоялась с князем Лихтенштейна Алоизом фон унд цу Лихтенштейном", - отметил он.
Собеседники обсудили вопросы дальнейшего развития армяно-лихтенштейнских отношений и расширения сотрудничества. В частности, стороны подчеркнули важность углубления торгово-экономических связей и последовательных шагов в этом направлении.
Князь Лихтенштейна подчеркнул важность членства Армении в Международном уголовном суде, амбициозной повестки демократических реформ.
В контексте развития сотрудничества собеседники подчеркнули необходимость организации взаимных визитов на высоком уровне.
Состоялся обмен мыслями о происходящих на Южном Кавказе и на международной арене процессах. Премьер-министр Пашинян представил принципы и позиции армянской стороны по урегулированию армяно-азербайджанских отношений.
Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян с супругой Анной Акопян 16-18 февраля находится с рабочим визитом в Мюнхене.
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