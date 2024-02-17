В Венгрии прошла массовая акция протеста

Десятки тысяч людей протестовали в Венгрии после того, как президент помиловала мужчину, осужденного за сексуальное насилие над детьми.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает BBC.

Отмечается, что демонстранты собрались на площади Героев столицы Будапешта в знак солидарности с жертвами насилия.

Президент Каталин Новак и два высокопоставленных деятеля правящей партии премьер-министра Виктора Орбана «Фидес» подали в отставку на прошлой неделе из-за спорного помилования.

16 февраля большая толпа собралась на площади Героев, чтобы присоединиться к демонстрации «Там монстры».

Каталин Новак подала в отставку на прошлой неделе, извинившись за «ошибку» при помиловании.