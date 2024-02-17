В Венгрии прошла массовая акция протеста
12:01, 17 Февраль 2024
Десятки тысяч людей протестовали в Венгрии после того, как президент помиловала мужчину, осужденного за сексуальное насилие над детьми.
Как передает Арменпресс, об этом сообщает BBC.
Отмечается, что демонстранты собрались на площади Героев столицы Будапешта в знак солидарности с жертвами насилия.
Президент Каталин Новак и два высокопоставленных деятеля правящей партии премьер-министра Виктора Орбана «Фидес» подали в отставку на прошлой неделе из-за спорного помилования.
16 февраля большая толпа собралась на площади Героев, чтобы присоединиться к демонстрации «Там монстры».
Каталин Новак подала в отставку на прошлой неделе, извинившись за «ошибку» при помиловании.
Подпишитесь на наш канал в Телеграм