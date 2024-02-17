Хуситы взяли на себя ответственность за нападение на британские танки в Красном море

Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило, что атаковало британский танкер в Красном море.

Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил официальный представитель военных сил хуситов Яхья Сариа.

"Йеменские хуситы выпустили ракеты по британскому танкеру Pollux в Красном море", - говорится в сообщении.

Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее предупреждало о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. Ряд судоходных компаний решили приостановить перевозки через Красное море.

Хуситы ранее заявляли, что их действия в Красном море направлены на помощь палестинцам в секторе Газа, они утверждали, что не мешают свободе судоходства в этом регионе. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля в секторе Газа приведет к распространению конфликта на весь регион.

США и Великобритания с середины января наносят удары по объектам хуситов, называя это ответом на угрозу свободе судоходства в Красном море.