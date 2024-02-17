ЗПЧ РА представила послу США вопросы, связанные с защитой прав вынужденных переселенцев из НК

Омбудсмен РА Анаит Манасян 16 февраля приняла делегацию во главе с Чрезвычайным и полномочным послом США в РА Кристиной Куинн.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает офис ЗПЧ.

Приветствуя гостей, Анаит Манасян представила направления правозащитной деятельности, подчеркнув вопросы защиты прав женщин, детей, национальных меньшинств, лиц с ограниченными возможностями, права на свободу собраний, гражданских и социально-экономических прав, защиты прав лиц в вооруженных силах, защиты прав лиц в уголовных делах, вопросы, касающиеся разжигания ненависти, нетерпимости, работы, проводимые в рамках борьбы с дискриминацией и в ряде других направлений.

Защитник также представила вопросы, связанные с защитой прав вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха, особо коснувшись фактической деятельности, проводимой ей лично и сотрудниками. Документированная информация была обобщена во внеочередном докладе Защитника прав человека.

В рамках встречи, среди прочего, были затронуты программы, реализуемые USAID/Армения в сфере защиты прав человека, которые способствуют развитию демократии и правовой среды.

Посол Кристина Куинн, в свою очередь, поблагодарила за прием и плодотворную дискуссию, отметив деятельность института Защитника в укреплении надлежащей системы защиты прав человека.