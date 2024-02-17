Европейские индексы - 16-02-24

МОСКВА, 17 ФЕВРАЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 16 февраля:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 0.42% и составил 17117.44 пункта, французский CAC 40 вырос на 0.32% и составил 7768.18 пункта, британский FTSE вырос на 1.50% и составил 7711.71 пункта, а российский RTSI снизился на 0.57% и составил 1107.33 пункта.