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Цены на цветные металлы - 16-02-24

Цены на цветные металлы - 16-02-24

ЛОНДОН, 17 ФЕВРАЛЯ, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 16 февраля были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий выросла на 0.27% и составила 2232.00 долларов США, цена на медь выросла на 1.88% и составила 8410.00 долларов США, цена на свинец выросла на 0.44% и составила 2055.00 долларов США, цена на никель снизилась на 0.45% и составила 16450.00 долларов США, цена на олово снизилась на 1.62% и составила 27105.00 долларов США, цена на цинк выросла на 0.94% и составила 2370.00 долларов США, цена на молибден не изменилась и составила 46750.00 долларов США, цена на кобальт не изменилась и составила 28550.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.


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