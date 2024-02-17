Гимнаст Артур Давтян вышел в финал Кубка мира

Член сборной Армении по гимнастике, бронзовый призер Олимпийских игр Артур Давтян вышел в финал чемпионата мира.

Как передает Арменпресс, Артур Давтян набрал 15.000 очков в отборочном туре чемпионата мира по опорным прыжкам, который проходит в Каире. Армянский гимнаст вышел в финал кубка.

Ранее в финал кубковых соревнований в упражнениях на кольцах также вышли Артур Аветисян и Ваагн Давтян.