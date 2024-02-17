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На территории РА есть закрытые автодороги

На территории РА есть закрытые автодороги

До  5 марта в связи с дорожно-ремонтными работами 38-40-й км участка Ванадзор-Алаверди автодороги М-6 будет закрыт для движения автобусов и грузовых автомобилей с прицепами или полуприцепами. Объездная дорога будет действовать через город Ноемберян.  

Как  сообщили Арменпресс в Спасательной  службе Министерства внутренних дел Республики Армения, : в Арагацотнской области закрыты дороги, ведущие от высокогорной метеорологической станции «Амберд» к крепости Амберд и озеру Кари лич.

В районах Гориса, Капана и Каджарана туман.

Согласно  данным, полученным из департамента ЧС МВД Грузии и   Центра управления в кризисных ситуациях Северной Осетии МЧС РФ, автодорога Степанцминда-Ларс открыта для всех типов транспортных средств.

Спасательная  служба   рекомендует  водителям ездить исключительно на автомобилях с зимними шинами.


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