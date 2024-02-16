Премьер-министр Пашинян провел встречу с главой Секретной разведывательной службы Великобритании

На полях Мюнхенской конференции по безопасности премьер-министр Никол Пашинян провел встречу с главой Секретной разведывательной службы Великобритании Ричардом Муром. Об этом сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении.