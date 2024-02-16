Какие-либо территориальные изменения неприемлемы для Ирана: посол о “Зангезурском коридоре”

Территориальная целостность стран региона должна уважаться, и это окончательная позиция Исламской Республики Иран. Как сообщает Арменпресс, об этом заявил Чрезвычайный и Полномочный посол Исламской Республики Иран в Республике Армения Мехди Собхани, отвечая на вопрос, изменилась ли позиция Ирана относительно “Зангезурского коридора”.

“Окончательная позиция Исламской Республики Иран заключается в том, что мы никоим образом не можем согласиться на территориальные изменения. Любые территориальные изменения должны происходить на основе взаимного признания территориальной целостности двух стран, и это будет наша окончательная позиция. Территориальная целостность стран региона должна уважаться, и это окончательная позиция Исламской Республики Иран”, - подчеркнул посол.

По словам дипломата, для Ирана неприемлемо видеть напряженную ситуацию вокруг Армении.

“Мы поддерживаем все стороны в скорейшем установлении теплых и мирных отношений. Мы уверены и считаем, что единственный путь – это мирные отношения и дружеский диалог. И у нас есть отношения и диалог со всеми сторонами, чтобы мы могли установить мир в регионе”, - сказал посол.