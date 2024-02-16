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Никол Пашинян обсудил с вице-президентами компании “Amazon Web Services” вопросы сотрудничества в сфере цифровизации 

Никол Пашинян обсудил с вице-президентами компании “Amazon Web Services” вопросы сотрудничества в сфере цифровизации 

Премьер-министр Никол Пашинян в Мюнхене провел встречу с вице-президентами компании “Amazon Web Services” Майклом Панке и Максом Петерсоном.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, были обсуждены вопросы, связанные с сотрудничеством между правительством Республики Армения и компанией “Amazon Web Services”, а также реализацией совместных программ.

Представители компании подчеркнули готовность к развитию и еще большему укреплению сотрудничества с Арменией и добавили, что находятся на стадии обсуждений и диалога с министерством высокотехнологической промышленности.

В частности, в ходе встречи были затронуты вопросы реализации программ в сфере цифровизации и запланированные в этом направлении совместные работы.

Премьер-министр Пашинян отметил, что работы по цифровизации входят в число приоритетов правительства Республики Армения, и подчеркнул важность тесного сотрудничества в этом направлении.

Премьер-министр Пашинян также принял участие в круглом столе на тему “Цифровое доверие и преемственность правительства: облачные вычисления в меняющуюся геополитическую эпоху”, который проходил в закрытом режиме. Мероприятие было организовано компанией “Amazon Web Services” и Мюнхенской конференцией по безопасности.


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