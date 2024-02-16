Канцлер Германии анонсировал новый пакет военной помощи Украине на 1,1 млрд евро
Германия готовит новый пакет помощи для Украины более чем на миллиард евро.
Как сообщает Арменпресс со ссылкой на международные СМИ, об этом заявил федеральный канцлер Германии Олаф Шольц после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским 16 февраля в Берлине. Он также сообщил, что с 2025 года Германия направит на помощь нашему государству 6 миллиардов евро.
По словам Шольца, в новый пакет помощи на 1,1 млрд евро войдут ракеты для систем IRIS-Т, два зенитных артиллерийских комплекса Skyneх, 36 бронированных гаубиц, 120 тысяч снарядов и амуниция.
На этот год Германия заложила в бюджете 1,7 млрд евро в поддержку Украинцы, а на последующие годы – еще 6 млрд. В целом ФРГ выделила или предоставила обязательство выделить военную помощь на 28 млрд евро.
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