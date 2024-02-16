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Арман Андреасян вышел в финал Чемпионата Европы по вольной борьбе

Арман Андреасян вышел в финал Чемпионата Европы по вольной борьбе

Члены сборной Армении по вольной борьбе продолжают соревнования на проходящем в столице Румынии Бухаресте Чемпионате Европы..

Как сообщает Арменпресс, член сборной Армении Арман Андреасян (70 кг) в полуфинале сразился с представляющим Венгрию Исмаилом Мусукаевым и одержал победу со счетом 8:5. 

Финал состоится 17 февраля.

Ранее в финал вышел также Арсен Арутюнян в весовой категории 57 кг, добившийся в полуфинале преимущества над азербайджанским спортсменом со счетом 10:0.


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