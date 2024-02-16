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Состоялась встреча премьер-министров Армении и Косово

Состоялась встреча премьер-министров Армении и Косово

На полях Мюнхенской конференции по безопасности премьер-министр Никол Пашинян провел встречу с премьер-министром Косово Альбином Курти.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, стороны обменялись мнениями о текущей ситуации и происходящих процессах в регионе Южного Кавказа и на Балканах, а также об обеспечении безопасности и стабильности.

Премьер-министр Косово выразил поддержку армянскому народу в контексте событий последних лет, отметив, что оба народа переживают трудный исторический период.

На встрече было затронуто многоотраслевое взаимодействие, а также перспективы сотрудничества на международных площадках.


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