Владимир Зеленский надеется, что США одобрит помощь Украине

Президент Украины Владимир Зеленский продолжает рассчитывать на принятие положительного решения в Конгрессе США относительно дальнейшей поддержки Украины. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на международные СМИ, об этом Зеленский сказал на совместной пресс-конференции с немецким канцлером Олафом Шольцем в Берлине.

Зеленский отвечал на вопрос о том, способны ли Германия и европейские страны заполнить пробел, который может возникнуть в случае отсутствия поддержки Украины со стороны США.

"Рассчитываю, что Соединенные Штаты Америки не отпадут. Считаю, что большинство населения поддерживает Украину – и совершенно справедливо, понимая, что мы защищаем не только Украину, а всю Европу и наши общие ценности. По крайней мере, такие сигналы я получаю постоянно от президента и его администрации, и представителей двух партий", – сказал Зеленский.

Он отметил, что в США есть радикальные голоса и "очень горячие головы", которые "занимаются политическим процессом". Несмотря на это, Зеленский надеется, что Соединенные Штаты будут прагматичными.