Премьер-министр Пашинян принял участие в церемонии открытия Мюнхенской конференции по безопасности

Премьер-министр Никол Пашинян принял участие в церемонии открытия Мюнхенской конференции по безопасности.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, в Мюнхенской конференции по безопасности принимают участие президенты, главы правительств и министры иностранных дел нескольких десятков стран, а также генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Шмид и другие.

В рамках Конференции запланирован ряд двусторонних встреч премьер-министра Пашиняна.