Премьер-министр Пашинян принял участие в церемонии открытия Мюнхенской конференции по безопасности
18:53, 16 Февраль 2024
Премьер-министр Никол Пашинян принял участие в церемонии открытия Мюнхенской конференции по безопасности.
Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, в Мюнхенской конференции по безопасности принимают участие президенты, главы правительств и министры иностранных дел нескольких десятков стран, а также генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Шмид и другие.
В рамках Конференции запланирован ряд двусторонних встреч премьер-министра Пашиняна.
Подпишитесь на наш канал в Телеграм
Распечатать | In English | Հայերեն | En Français | Türkçe | باللغة العربية | Español | فارسی | 中文 | AMP Версия