Реакция международного сообщества на новость о смерти Алексея Навального

На новость о смерти российского оппозиционного деятеля Алексея Навального отреагировали лидеры и дипломаты ряда государств. Как сообщает Арменпресс, одним из первых отреагировал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, который заявил, что все факты, связанные со смертью Навального, должны быть выяснены, а Россия должна ответить на серьезные вопросы.

Председатель Европейского совета Шарль Мишель считает российские власти ответственными за смерть Навального.

Канцлер Германии Олаф Шольц, в свою очередь, заявил, что “Навальный заплатил смертью за свое мужество вернуться в Россию”.

По поводу смерти Навального премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что “это ужасные новости. Будучи самым ярым защитником российской демократии, Алексей Навальный на протяжении всей своей жизни демонстрировал невероятное мужество”.

Министр иностранных дел Французской Республики Стефан Сежурне подчеркнул, что “Алексей Навальный поплатился жизнью за сопротивление системе угнетения”.

Президент Украины Владимир Зеленский обвинил в смерти Навального президента России Владимира Путина, назвав очевидным, что его убили.

Белый дом пока воздерживается от комментариев по поводу смерти Алексея Навального.

Первым из представителей РФ отреагировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, который отметил, что Владимир Путин проинформирован о смерти Навального. Он также сообщил, что ФСИН проводит проверки и врачи выясняют причины смерти Навального.