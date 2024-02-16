Алиев утвердил состав правительства Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 16 февраля подписал распоряжение об утверждении состава кабинета министров. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на азербайджанские СМИ, членами кабинета министров Азербайджана назначены следующие лица:

Первый заместитель премьер-министра – Ягуб Абдулла оглу Эйюбов;

Заместитель премьер-министра – Али Джавад оглу Ахмедов;

Заместитель премьер-министра – Шахин Абдулла оглу Мустафаев;

Министр внутренних дел – Вилаят Сулейман оглу Эйвазов;

Министр экологии и природных ресурсов – Мухтар Бахадур оглу Бабаев;

Министр науки и образования – Эмин Эльдар оглу Амруллаев;

Министр энергетики - Парвиз Огтай оглу Шахбазов;

Министр труда и социальной защиты населения – Сахиль Рафиг оглу Бабаев;

Министр по чрезвычайным ситуациям – Кямаледдин Фаттах оглу Гейдаров;

Министр молодежи и спорта – Фарид Фазиль оглу Гаибов;

Министр иностранных дел – Джейхун Азиз оглу Байрамов;

Министр экономики – Микаил Чингиз оглу Джаббаров;

Министр сельского хозяйства – Меджнун Гадир оглу Мамедов;

Министр финансов – Самир Рауф оглу Шарифов;

Министр культуры – Адиль Габиль оглу Керимли;

Министр обороны – Закир Аскер оглу Гасанов;

Министр оборонной промышленности – Вугар Валех оглу Мустафаев;

Министр цифрового развития и транспорта – Рашад Наби оглу Набиев;

Министр здравоохранения – Теймур Юсиф оглу Мусаев;

Председатель Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей – Бахар Авяз гызы Мурадова;

Председатель Государственного комитета по работе с диаспорой – Фуад Рауф оглы Мурадов;

Председатель Государственного таможенного комитета – Шахин Солтан оглу Багиров;

Начальник Государственной пограничной службы – Эльчин Исага оглу Гулиев;

Председатель Государственного комитета по статистике – Таир Ягуб оглу Будагов;

Председатель Государственного комитета по градостроительству и архитектуре – Анар Адиль оглу Гулиев;

Председатель Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев – Ровшан Шукюр оглу Рзаев;

Начальник Государственной миграционной службы – Вюсал Афган оглу Гусейнов;

Начальник Службы государственной безопасности – Али Наги оглу Нагиев;

Начальник Службы внешней разведки – Орхан Седьяр оглу Султанов;

Начальник Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу – Мурсал Горхмаз оглу Ибрагимов;

Председатель Государственного агентства водных ресурсов Азербайджана – Заур Рауф оглу Микаилов;

Председатель Государственного агентства по туризму – Фуад Гумбат оглу Нагиев;

Председатель Агентства продовольственной безопасности – Гошгар Илахи оглу Тахмазли;

Начальник Национального архивного управления – Аскер Адиль оглу Расулов.