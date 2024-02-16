Высеченная в скале гробница раннехристианского периода в Касахском ущелье в ближайшем будущем будет детально изучена 

На территории села Оганаван, в ущелье Касах, была обнаружена высеченная в скале гробница, которую, по предварительной оценке специалистов, относят к раннехристианскому периоду. В ближайшее время он будет детально изучен.

В беседе с Арменпресс начальник управления охраны культурно-исторических памятников министерства ОНКС Армении Арутюн Ванян отметил, что гробница была обнаружена одним из жителей во время проведения земляных работ на принадлежащей ему территории.

“Гробница датируется раннехристианской эпохой, а это значит, что она представляет собой большое культурное достояние. Это имеет неоценимую ценность для всех нас, а также специалистов в этой области”, - сказал он.

Ванян подчеркнул, что археологическая экспедиция приступит к исследованиям в ближайшее время.

“В ближайшее время будет проведено множество исследований, проведены параллели, сопоставлены исторические источники, в результате чего выяснится реальная историческая ценность гробницы”, - сказал Арутюн Ванян.

Выделение территории также важно в связи с рядом найденных интересных экспонатов.

“Обнаружены светильники, различные глиняные предметы, которые житель уже передал соответствующим структурам. Их почистят, изучат и передадут в подходящий музей. Надеемся, что в результате раскопок будут сделаны новые интересные открытия”, - сказал он.

Ванян подчеркнул, что территория обнаруженной гробницы является частной собственностью, на основании чего, в первую очередь, будет составлен акт вновь обнаруженного памятника. После обсуждений в экспертной комиссии территория получит статус вновь открытого памятника. На первом этапе с владельцем территории будет подписан соответствующий договор на техническое обслуживание, где будут зафиксированы его обязательства, а дальнейшие шаги будут реализованы по результатам исследований.

Фото: Айка Манукяна

Журналистка: Гаянэ Габоян

Фотограф: Айк Манукян

Оператор: Айк Барсегян