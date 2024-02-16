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Разрабатываются новые программы для беспрепятственного продолжения помощи вынужденным переселенцам из НК

Разрабатываются новые программы для беспрепятственного продолжения помощи вынужденным переселенцам из НК

Среднесрочные и долгосрочные программы поддержки вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха находятся в повестке министерства труда и социальных вопросов Армении, обсуждаются и разрабатываются новые программы.

Как сообщает Арменпресс, об этом на состоявшейся 16 февраля в "Гуманитарном центре" пресс-конференции заявила пресс-секретарь министра труда и социальных вопросов Заруи Манучарян, подчеркнув, что будет обеспечена преемственность текущих программ.

“Сейчас действующая программа по аренде и коммунальным платежам рассчитана на 6 месяцев. Она завершится в марте и, конечно же, будет программа, которая обеспечит его плавное продолжение”, - добавила Манучарян.


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