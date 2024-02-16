Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 16-02-24

ЕРЕВАН, 16 ФЕВРАЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 16 февраля, курс доллара США вырос на 0.17 драмa и составил 404.42 драм. Курс евро вырос на 1.48 драмa и составил 435.48 драм. Курс российского рубля сократился на 0.03 драмa и составил 4.36 драм. Курс британского фунта вырос на 1.42 драмa и составил 509.08 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота выросла на 257.25 драмa и составила 26057.47 драм. Цена серебра выросла на 7.14 драмa и составила 294.18 драм.